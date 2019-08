Youtube löscht Kanal von Identitären-Chef Sellner

Infolge der Christchurch-Morde hatte Youtube angekündigt, in Zukunft verstärkt gegen extremistische Inhalte auf ihrer Plattform vorgehen zu wollen. Videos, die eine Gruppe aufgrund von Eigenschaften wie "Alter, Geschlecht, Rasse, Kaste, Religion, sexueller Orientierung oder Veteranenstatus" diskriminieren, würden spezifisch verboten.

"Ich habe es so oft prophezeit, so oft herbeibeschworen", sagte Sellner noch am Dienstagabend in einem Video des rechten deutschen Bloggers Oliver Flesch. "Ich habe mich also psychologisch darauf vorbereitet und nehme das eher gelassen." Er werde nun alles versuchen, um die Löschung rückgängig zu machen.