Wöginger-Prozess: Generalprokuratur bestätigt Diversions-Aufhebung

Die Generalprokuratur beim Obersten Gerichtshof hat keine Einwände gegen die Aufhebung der Diversion für ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in der "Postenschacher-Affäre". "Das OLG Linz hat die Diversion zu Recht aufgehoben", sagte Generalanwalt Martin Ulrich am Donnerstag zur APA. Hinfällig wurde durch die Aufhebung auch die Prüfung des erstinstanzlichen Urteils. Die drei Angeklagten müssen ab 11. Februar erneut wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht.

Wöginger soll 2017 beim ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, für einen Parteifreund interveniert und dafür gesorgt haben, dass dieser Vorstand des Finanzamts für Braunau, Ried und Schärding wurde. Eine besser qualifizierte Mitbewerberin kam nicht zum Zug. Die mitangeklagten Finanzbeamten saßen in der Bestellungskommission. Diversion gekippt Am ersten Prozesstag am 7. Oktober des Vorjahres hatten die drei Angeklagten, die die Vorwürfe zuvor bestritten hatten, am Landesgericht Linz eine "Verantwortungsübernahme" erklärt und sich Diversion erbeten. Mit der Zahlung von fünfstelligen Geldbußen - 44.000 Euro für Wöginger, 17.000 bzw. 22.000 Euro für die beiden anderen - wurde das Verfahren eingestellt.