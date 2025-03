Endspurt für die „Urwahl“ bei der Wirtschaftskammerwahl

Seit Mitte Februar kann bereits per Briefwahl gewählt werden, es gibt aber auch die Möglichkeit der Urnenwahl – in allen Bundesländern in dieser Woche, die Wahltage sind nicht einheitlich.

Wie werden diese konkret bestimmt?

Ein Mitglied wählt seinen Fachgruppenobmann, etwa bei den Installateuren. Aus den jeweils erzielten Mandaten wird dann das Spartengremium errechnet (es gibt sieben Sparten: Gewerbe und Handwerk, Industrie, Handel, Banken und Versicherung, Transport und Verkehr, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Information und Consulting), aus dem wiederum das Wirtschaftsparlament errechnet wird. Die Sparten sind jedoch unterschiedlich gewichtet bei den Mandaten im Wirtschaftsparlament, so hat etwa die Industrie mit wenigen Betrieben trotzdem einen sehr großen Anteil an den Mandaten im Wirtschaftsparlament. Außerdem ist es erlaubt, dass die Aufteilung der Mandate am Wahlabend und in den zwei Tagen nach der Wahl „verhandelt“ wird – die Mandatsverteilung ändert sich also auf ziemlich intransparente Art und Weise. So haben derzeit etwa die Freiheitlichen mehr Mandate als die Grünen, obwohl die Grünen mehr Stimmen erhielten.

Wie finanziert sich die WKÖ?

Über die umstrittene Grundumlage, die Kammerumlage 1 und die Kammerumlage 2 erwirtschaftet die Kammer etwa 1,3 Mrd. jährlich. Bezahlt werden davon nicht nur die WKÖ selbst, sondern auch Hunderte Außenhandelsstellen in 70 Ländern.