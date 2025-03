Sophienalpe: Wirtschaftskammer distanziert sich von Praktiken der „Besitzwacht“

Wie berichtet, war ein Motorradfahrer auf der Sophienalpe in diese Parkplatzfalle getappt und berappte anschließend eine 395-Euro-Pönale zur Abwendung einer angedrohten Besitzstörungsklage . Dem nicht genug erhielt der Wiener acht Monate später eine weitere Zahlungsaufforderung der „Besitzwacht“ , die zunächst 156 Euro, dann sogar 170 Euro geltend machte – und zwar für die entstandenen Überwachungskosten in dem Fall. Denn diese seien „durch die Störungshandlung ursächlich herbeigeführt“ worden, wurde argumentiert.

Juristisches Vorgehen

Wie die Arbeiterkammer, die schon Betroffene gegen die „Besitzwacht“ vertreten hat, sieht auch die Wirtschaftskammer die Extra-Verrechnung kritisch und geht juristisch dagegen vor: Die Methode sei auch deshalb „negativ registriert worden“, da Mitgliedsunternehmen mit solchen Mahnschreiben konfrontiert worden seien. „Darüber hinaus wurden seitens der Branchenvertretung bereits wettbewerbsrechtliche Maßnahmen gegen dieses Unternehmen ergriffen“, so Chwoyka. Die Firma gehöre dem Sicherheitsgewerbe an – Firmensitz sei in Vösendorf.