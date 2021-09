Wirtschaftsbund: "Nichtregierungsorganisationen sollen Spenden offen legen"

Egger ist damit ganz auf Linie mit Tirols Landeshauptmann Günther Platter und Staatssekretär Magnus Brunner. Die ÖVP-Politiker forderten jüngst die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler via Medien dazu auf, das UVP-Gesetz zu novellieren. „Wer Ja zu Klimaschutz und Energiewende sagt, der muss auch Ja zu schnelleren Genehmigungsverfahren sagen“, sagt Brunner in einem APA-Interview in Richtung Gewessler. Die Klimaministerin kündigte am Samstag an, eine Arbeitsgruppe einsetzen zu wollen, wie UVP effizienter und schneller gemacht werden können. WB-Generalsekretär Egger hat die ersten Forderungen im Talon.

Er vermisst nicht nur Tempo, sondern auch Transparenz bei Nichtregierungsorganisationen, die eine Parteistellung in UVP-Verfahren haben. Sie können vom Antrags-, Einwendungs-, Beweisaufnahme- und Rechtsmittelrecht Gebrauch machen und haben Akteneinsicht. Dies führe, so die Argumentationslinie des Wirtschaftsbundes, in der Praxis oft dazu, dass NGO in den Verdacht kommen, instrumentalisiert zu werden und nicht aus eigenem Antrieb, sondern aufgrund von Auftraggebern zu handeln.