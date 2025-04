Wien-Wahl: Warum der Sonntag trotz SPÖ-Vormacht spannend wird

Manchmal bekommen Regierungen seltsame Namen: Man hat von der Jamaika-Koalition gehört; Österreichs amtierende Bundesregierung wird gern als Zuckerl-Koalition tituliert; doch das alles kommt nicht wirklich an das Bild heran, das Karl Mahrer im Finale des Wiener Landtagswahlkampfes beschwört: Der Spitzenkandidat der ÖVP fordert für die Bundeshauptstadt eine so genannte Feuerlöscher-Koalition. Und seine bestechend simple Erklärung dafür geht so: Mehrheitlich rot, sind die „wirksamen Teile" des Löschgeräts in Schwarz gehalten. Logisch eigentlich, oder?