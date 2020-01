Wie dem ORF unbewusst die Satire des Jahres gelang

Selbst die ausländischen Medien haben über die ORF-Panne berichtet, zumeist sogar ausführlicher als über die neue Regierungskonstellation in Österreich selbst.

Die politischen Kommentare waren durchaus unterschiedlich.

Die deutsche Wochenzeitung ZEIT meint unter dem Titel "Zusammenraufen", dass die neue Regierung eine sind wird, die wieder mehr streitet als ÖVP und FPÖ, weil die Unterschiede natürlich viel größer sind. "Wenn der übermächtige Partner in der Bild-Zeitung davon spricht, dass private Seenotrettung zu mehr Toten führe, dann ist es wohl kein Zufall, wenn der Artikel genau am Tag des grünen Bundeskongresses erscheint. Wie lange kann das gut gehen, bei einem Parlamentsklub, in dem frühere Flüchtlingsaktivisten sitzen? Und wie werden sie reagieren, wenn sie der Bundesagentur für Asylbetreuung zustimmen müssen oder gar einer wie auch immer gearteten – und verfassungskonformen – Sicherungshaft?" Dennoch traut man der Regierung zu, etwas zu gestalten."

Peter Münch schreibt in der Süddeutschen Zeitung von einem "Modellfall für Deutschland" und glaubt auch, dass in der Regierung Kompromisse notwendig sind:

"Denn dieses Bündnis wird sich, anders als die Vorgänger, immer wieder aufs Neue finden müssen, und das per Definition. Die frühere große Koalition war ein Bündnis der breiten Mitte, Schwarz-Blau war eine Rechtsregierung - und Türkis-Grün ist eine Koalition des Spagats."

Die Neue Zürcher Zeitung ist der Meinung, dass die "schwarz-grüne Revolution ausbleibt", weil große Reformen bei Sozialpartnerschaft, Föderalismus und Pensionssystem nicht angegriffen werden. "Das Festhalten am «System Österreich» zeigt sich, viertens, in der Personalpolitik des ÖVP-Chefs Kurz. In seiner Vorgängerregierung mit der FPÖ hatte er weitgehend Experten von aussen als Minister in die Regierung geholt. Jetzt orientiert er sich wieder stärker an den realpolitischen Machtverhältnissen. Die Auswahl an ÖVP-Ministerinnen und -Ministern berücksichtigt fein austariert die verschiedenen Bundesländer-Organisationen sowie die verschiedenen «Bünde» (wie den Wirtschaftsbund, den Bauernbund oder den Arbeitnehmerbund) in der Partei. Das entspricht Mustern, wie man sie aus den langen Jahrzehnten der grossen Koalition kennt. Die schwarz-grüne Regierung mag zwar eine Innovation in Österreich sein, aber zu einer systemverändernden Kraft dürfte sie kaum werden."

Die New York Times spricht von einem "Harbinger", von einem "Vorboten" für Europa, weil immer mehr grüne Parteien in Regierungen kommen könnten. Und die deutsche WELT greift zum fast unvermeidbaren "Tu Felix, Austria" und bejubelt die Regierung als ein „progressives Projekt, das ganz dem Zeitgeist entspricht.“