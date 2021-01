Wer bezahlt die Krisenfolgen?

Sie sagen, „mit der Gießkanne ausgeschüttet“, „Koste es, was es wolle“, war das Regierungsmotto. Wer wird die Schulden zukünftig zurückzahlen?

Blaha: Grundsätzlich könnten wir die Schulden einfach stehen lassen. Wenn wir die europäischen Schuldenregeln dauerhaft aussetzen, müsste niemand zurückzahlen. Soll aber die Staatsschuldenquote wieder sinken, weil es der Finanzminister so will, dann ist klar, dass es die Arbeitnehmer sind, die die aufgenommenen Anleihen später abbezahlen. Die Abgaben auf Arbeitsleistung sind seit Jahren zu hoch, weil der Republik staatliche Einnahmen von Vermögenden fehlen. Auch wohlhabende Unternehmen könnten mehr beitragen als bisher. Es wäre hoch an der Zeit, die Körperschaftssteuer in Österreich wieder anzuheben.

Schellhorn: Zahlen tun das natürlich wir alle, vor allem aber die nachkommenden Generationen. Sie werden auch keine Freude haben, wenn die Schulden einfach stehen gelassen werden. Niemand kann sagen, wie hoch die Zinsen für die staatlichen Schuldenberge in 10 oder 20 Jahren sein werden. Eine wichtige Erfahrung aus dieser Krise ist auch: Länder wie Schweden oder Dänemark haben bei ähnlich hoher Steuer- und Abgabenbelastung halb so hohe Staatsschulden wie Österreich. Weil sie die Budgetregeln eingehalten haben. Dort wird auch nicht über Vermögenssteuern diskutiert, weil man sie nicht braucht. Wir müssen es in Zukunft ganz einfach schaffen, in wirtschaftlich guten Jahren verlässlich Budget-Überschüsse zu erwirtschaften, um von den hohen Schuldenständen runterzukommen.

Diskutiert wird auch oft, ob zusätzliche Steuern für „Krisengewinner“ ein Weg aus den Schulden wären.

Schellhorn: Die wenigen Unternehmen, die im Vorjahr hohe Gewinne eingefahren haben, zahlen auch kräftig Steuern auf ihre Gewinne. Und die ganz großen Gewinner sind Amazon, Microsoft, Netflix und Google. Das sind nur leider US-Unternehmen, die dem dortigen Steuerrecht unterliegen und nicht dem österreichischen.

Blaha: Wir haben auf europäischer Ebene dringend Hausaufgaben zu erledigen, um genau diese Konzerne so zu besteuern, dass sie einen fairen Anteil an ihren Gewinnen hier lassen. Österreich hat sich aber nicht gerade als Vorreiter erwiesen, um das durchzusetzen. Bleibt unser Steuersystem, wie es ist, dann bezahlen die Arbeitnehmer, die Konsumenten und die kleinen Selbstständigen fast die gesamten Krisenkosten. Und es ist eben nicht nur Amazon, das profitiert hat, sondern es ist auch jeder Möbel-Riese in diesem Land oder Novomatic. So zu tun, als hätten wir gar kein Unternehmen, das gut durch diese Krise kam und tatsächlich auch Gewinne lukriert hat in diesem Jahr, stimmt nicht.

Sprechen wir noch über die Umwelt. Ist es trotz Krise Zeit für neue Investitionen in den Klimaschutz?

Schellhorn: Investitionen in den Klimaschutz sind natürlich nötig. Dabei sollten wir aber auf eine bewährte Arbeitsteilung vertrauen. Der Staat gibt Emissionsziele vor, lässt den Weg dorthin aber offen. Den sollten innovative Unternehmen finden, weil heute auch kein Staat weiß, welche Technologien sich durchsetzen werden.