Weltmädchen-Tag taucht Österreich in Pink

In Niederösterreich unterstützen die Burg Laa, der Klangturm St.Pölten sowie die HTL St. Pölten und die HAK St. Pölten die Initiative.

Im Burgenland folgt der der Pulverturm Eisenstadt dem pinken Aktionstag. In Oberösterreich erstrahlen das LENTOS Kunstmuseum und das ARS Electronica Center, in Salzburg das Schloss Mirabell, in Kärnten der Pyramidenkogel und in der Steiermark der Grazer Uhrturm in anderem Licht. Die Festung Kufstein und die Bergiselschanze werden ebenso ein sichtbares Zeichen setzen wie das Frauenmuseum Vorarlberg und das Montforthaus Feldkirch.