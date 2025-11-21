Keine Einigung: Weltklimakonferenz geht in die Verlängerung

Die Weltklimakonferenz in Brasilien geht in die Verlängerung. Bis zum geplanten Ende um 18.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MEZ) konnten sich die rund 200 Staaten in strittigen Fragen nicht einigen. Die Verhandlungen gehen weiter. Besonders heftig wird darum gerungen, ob ein Plan zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas erarbeitet werden soll. Mehr als 80 Staaten werben dafür, doch die Widerstände etwa bei den Ölstaaten sind groß.

Auch in den vergangenen Jahren gingen die UNO-Klimagipfel stets in die Verlängerung. In Brasilien verloren die Verhandler zusätzlich rund einen halben Tag, weil das Gelände wegen eines Feuers zwischenzeitlich geräumt werden musste.