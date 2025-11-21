Klimakonferenz vor Zerreißprobe: Warum eine Einigung so schwierig ist

Dass Einigungen bei UN-Klimakonferenzen alles andere als einfach sind, zeigt sich schon daran, dass aktuell in der brasilianischen Amazonas-Stadt Belém bereits der 30. Gipfel stattfindet. Gastgeber Brasilien mit Gipfelpräsident André Corrêa do Lago hatten so gut begonnen – doch in der finalen zweiten Woche der Konferenz scheint ihnen gegen Ende der Prozess überraschend und massiv entglitten zu sein. Dienstagfrüh legten die Brasilianer Verhandlungstexte vor, die vielversprechend waren. Donnerstagnachmittag hätte das Paket festgeschnürt werden sollen, als plötzlich ein Feuer im Ausstellungsraum zu lodern begann. Ernsthaft verletzt wurde niemand, dennoch musste das Gelände mit Zehntausenden Teilnehmern evakuiert werden.

Somit fiel der Donnerstag komplett für intensive Verhandlungen aus, damit war auch klar, dass keinesfalls die Konferenz wie geplant bereits Freitagabend um 18 Uhr (22 Uhr in Österreich) enden wird. Aber von einer Verlängerung gingen ohnehin die meisten Delegierten aus. Freitagfrüh um 3 Uhr Ortszeit veröffentlichten die Brasilianer dann neue Verhandlungstexte – und die schockierten: Keine Erwähnung der fossilen Energien, kein Plan zum Ausstieg aus Öl und Gas. Insidern zufolge stemmen sich vor allem Saudi-Arabien und andere ölproduzierende Länder gegen einen solchen Fahrplan. Genau hier liegt die größte Schwäche von Weltkonferenzen der Vereinten Nationen: Für einen Beschluss darf es keine Gegenstimme geben. Jedes auch noch so kleine Land kann blockieren. Noch vor Morgengrauen koordinierten sich 29 Staaten, darunter auch Österreich und Deutschland, und verurteilten den Text als völlig unzureichend: „Wir können einem Ergebnis nicht zustimmen, das keinen Fahrplan für die Umsetzung eines gerechten, geordneten und fairen Übergangs weg von fossilen Brennstoffen enthält“, schrieben sie an die brasilianische Präsidentschaft. „Diese Erwartung wird von einer überwältigenden Mehrheit der Vertragsparteien, ebenso wie von der Wissenschaft und von den Menschen, die unsere Arbeit aufmerksam verfolgen, geteilt. Die Welt erwartet von dieser Klimakonferenz, dass sie (...) Kontinuität und Fortschritt hervorbringt. Alles andere würde unweigerlich als Rückschritt wahrgenommen werden.“