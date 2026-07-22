Wehrpflicht: Koalition feilscht weiter um Details

Die von der Regierung angepeilte Reform der Wehrpflicht dürfte bald konkret werden: Eine endgültige Reform könnte am kommenden Montag beim Sommerministerrat in der Schwarzenbergkaserne in Salzburg präsentiert werden.

Allerdings wird weiterhin um die konkrete Ausgestaltung der Reform gefeilscht. Sind sich ÖVP und SPÖ weitgehend einig, hakt es noch an Neos, die sich am Mittwoch zu Sitzungen - auch zu diesem Thema - zusammenfanden.