Wegen Steuerreform: Kurz nicht bei PP-Parteitag in Valencia

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist nicht wie geplant zum Parteitag der spanischen Volkspartei (Partido Popular/PP) in Valencia. Wie ein Sprecher des Kanzlers am Sonntag bestätigte, wird Kurz per Videokonferenz zugeschaltet sein. Hintergrund sei die Debatte innerhalb der Regierung um die ökosoziale Steuerreform, hatte es vorher in Regierungskreisen geheißen.

Auch die PP vermeldete bereits, dass der Kanzler per Videobotschaft zugeschalten werde. Kurz hätte ursprünglich bereits am Samstag in Valencia sein sollen. Die Verhandlungen mit dem grünen Koalitionspartner um die Steuerreform zogen sich allerdings in die Länge und dürften auch am Sonntag weitergeführt werden.