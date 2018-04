Freiheitliche Studenten haben neuen Bundesobmann

Der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) hat einen neuen Obmann. Bei einem Bundesdelegiertentag am Wochenende wurde der 24-jährige Student Lukas Feichtenschlager zum Nachfolger von Felix Mayrbäurl gewählt, hieß es in einer Aussendung.

Der RFS verfügt über ein Mandat in der ÖH-Bundesvertretung. Mayrbäurl, der die letzten zwei Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) für den RFS geschlagen hat, will sich dem Abschluss seines Studiums widmen und verhandelt bei den Koalitionsgesprächen mit der ÖVP derzeit in der Untergruppe Wissenschaft und Forschung für die FPÖ.