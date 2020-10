Was Experten zu Blümels Krisen-Budget sagen

Barbara Blaha, Chefin des Momentum Instituts:

Blaha sieht beim Budget vor allem ein Problem: „Die beiden größten Krisen, mit denen wir es zu tun haben, werden damit wenig bis gar nicht angegangen bzw. auf die lange Bank geschoben.“



Was meint sie damit?



Sowohl für die Krise auf dem Arbeitsmarkt als auch für die Klimakrise habe die Bundesregierung zu wenige Mittel vorgesehen.



Blaha argumentiert das am Beispiel der Arbeitslosigkeit. „Wir nähern uns bei der Zahl der Langzeitarbeitslosen mittlerweile dem Rekordwert des Jahres 2017. Dennoch fließt ein erheblicher Teil der Mittel in Qualifizierungsmaßnahmen.“

Was ist falsch daran, Arbeitslose auszubilden bzw. zu qualifizieren?



„Prinzipiell nichts. Aber in der gegenwärtigen Situation bringt es nichts, weil Menschen für Jobs aus- und weitergebildet werden, die es derzeit nicht gibt.“ Der private Sektor sei krisenbedingt nicht in der Lage Arbeitsplätze zu schaffen. „Hier muss der Staat einspringen, wir brauchen öffentlich finanzierte Jobs“, sagt Blaha zum KURIER. „Das ist kurzfristig teurer als Kurse beim AMS, aber langfristig sinnvoller.“



Auch was die Klimakrise angeht, bleibt das Budget für Blaha hinter den Erwartungen zurück. Warum?

„Die bis 2024 budgetierten Maßnahmen decken fünf Prozent dessen ab, was an Klimaschutz-Investitionen nötig wäre. Wenn wir ernst nehmen, wozu sich Österreich verpflichtet hat, nämlich CO2 zu reduzieren, so sind wir weit von unseren Zielen entfernt.“