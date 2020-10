Blümel zum Budget: "Müssen Optimismus ankurbeln"

Es war ein langer Tag für Finanzminister Gernot Blümel. Nachdem er heute im Nationalrat seine Budget-Rede gehalten hatte, war er am Abend zu Gast in der ZIB2, um weitere Fragen zur geplanten Entwicklung des Staatshaushaltes zu beantworten.

Warum etwa sind in Deutschland die Staatsschulden weniger stark angewachsen als in Österreich? Das liege etwa daran, dass in Österreich der Tourismus einen erheblich höheren Anteil an der Wertschöpfung habe und es auch viele Familien-Unternehmen mit höherer Eigenkapitalquote gebe, denen geholfen werden müsse, erklärte der Finanzminister. Darüber hinaus seine wichtige Exportpartner wie Italien oder die USA massiv von der Krise betroffen.

Wann es in Österreich wieder ein Null-Defizit geben werde, sei derzeit nicht absehbar. Wobei die Regierung vorhabe, "am Ende dieser Periode" wieder die Maastrichtkriterien (der EU zur Schuldenpolitik, Anm.) einhalten zu können. Generell sei das Null-Defizit ja aber auch kein Selbstzweck, sondern würde Spielraum in Krisenzeiten bedeuten.