Warum Gratistests das neue Klopapier werden könnten

Ab kommendem Montag wird vermutlich noch eifriger in der Nase gebohrt als bisher. Denn jeder in Österreich Krankenversicherte, der vor dem 1. Jänner 2006 geboren wurde, bekommt in der Apotheke pro Monat fünf kostenlose Antigentests zum Mitnehmen. So weit, so klar.

Wie der KURIER berichtet hat, gibt es bei der Ausgabe der Gratistests aber eine große Hürde: Wer über keine Elektronische Gesundheitsakte (ELGA) verfügt, kann sich keine Gratistests abholen. Über ELGA wird nämlich dokumentiert, wer seine Tests in diesem Monat schon erhalten hat, und wer nicht.

Aber woher weiß ich als Sozialversicherter, ob für mich eine elektronische Akte existiert oder nicht? Grundsätzlich verfügen alle in Österreich Versicherten, die sich nicht bewusst und aktiv abgemeldet haben, automatisch über ELGA. Ihre Daten (im Wesentlichen sind es Entlassungsbriefe, Laborbefunde und verschriebene Medikamente) werden aber nicht, wie viele glauben, direkt auf der eCard gespeichert, sondern liegen auf externen Servern. Die eCard dient lediglich als eine Art Schlüssel zu den hinterlegten Daten, wenn sie beim Arzt gesteckt wird. Der jeweilige Versicherte kann, wenn er sich mittels Handysignatur oder Bürgerkarte ausgewiesen hat, online seine Akte einsehen.