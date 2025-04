Abwahl-Möglichkeit fix: Was macht Rosenkranz jetzt?

Die Debatte war emotionaler als sonst. "Schämt euch!" wurde vom Rednerpult ins Plenum des Bundesrats gepfeffert, aber vermutlich musste das diesmal so sein: Denn auf dem Programm stand die Lex Rosenkranz, also jenes Verfassungsgesetz, mit dem das Parlament die Führung des Nationalfonds neu regeln will. Und hier stehen der Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und die FPÖ auf der einen und die anderen Parlamentsparteien auf der anderen Seite.