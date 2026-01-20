Preis für Rassentheoretiker? Grüne Kritik an Rosenkranz

Schon im November, als das sogenannte Dinghofer-Symposium im Parlament abgehalten wurde, sorgte die Veranstaltung für Irritationen.

Peter Haubner und Doris Bures, also der Zweite und die Dritte Nationalratspräsident/in, machten – wie viele andere – kein Geheimnis daraus, dass sie es für problematisch hielten, dass Walter Rosenkranz zum Symposium in seiner Funktion als Nationalratspräsident und damit formal zweithöchster Mann des Staates einlud: Immerhin war der Namensgeber deklarierter Antisemit und NSDAP-Mitglied. Auch die Tatsache, dass das Symposium ausgerechnet am Tag nach dem offiziellen Gedenken an die Novemberpogrome stattfand, wurde als, gelinde gesagt, suboptimales Timing bezeichnet.

Zwei Monate später muss sich Rosenkranz erneut mit dem Symposium beschäftigen. Denn der eben dort vergebene Preis ging an Wolfgang Dvorak-Stocker und dessen Verlag. Und das ist für den grünen Abgeordneten Lukas Hammer die nächste Entgleisung bzw. Provokation.

Warum, das ist nun in einer dem KURIER vorliegenden Parlamentarischen Anfrage Hammers an Rosenkranz nachzulesen.