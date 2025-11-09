Franz Dinghofer :Eine historisch belastete Persönlichkeit

Im Herbst 1918 ließ sich Franz Dinghofer als frisch gewählter Präsident der Provisorischen Nationalversammlung auf der Balustrade des Parlamentsgebäudes sehen – er verkündete symbolträchtig: „Deutschösterreich ist eine Republik.“ Damit stand seinem Aufstieg, nach dem Zusammenbruch der Monarchie, nichts mehr im Weg: Er wurde einer der drei Präsidenten der Provisorischen Nationalversammlung, Vizekanzler, Justizminister und damals für viele ein Symbol des republikanischen Neubeginns.

Davor war Dinghofer 1907 Linzer Bürgermeister geworden und saß ab 1911 im Reichsrat. Seine politische Haltung war geprägt von der Mitgliedschaft in der Großdeutschen Volkspartei und klar antisemitisch: Juden bezeichnet er als „die Volksgemeinschaft zersetzenden Fremdkörper“, sich selbst als Antisemiten. Wenig verwunderlich trat er für den „Auszug“ der jüdischen Bevölkerung ein.