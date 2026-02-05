Waffengesetz-Durchführungsverordnung ging in Begutachtung

Nach der 2025 beschlossenen Verschärfung der Waffengesetze in Österreich wird nun die Waffengesetz-Durchführungsverordnung geändert und ist seit gestern, Mittwoch, in Begutachtung. Laut Innenministerium (BMI) werde sie gleichzeitig mit Regelungen im Waffengesetz in Kraft treten, sobald die technischen Voraussetzungen vorliegen. Die notwendigen "Umbauarbeiten" im Zentralen Waffenregister (ZWR) werden voraussichtlich bis Mitte 2026 andauern und seien derzeit im Zeitplan. In der 1. Waffengesetz-Durchführungsverordnung (1. WaffV) ist eine grundlegende Neugestaltung der Kriterien für die Durchführung von waffenpsychologischen Begutachtungen vorgesehen, um so die Qualitätsstandards zu erhöhen, berichtete das BMI am Donnerstag.

Künftig erfolgt diese in einem mehrstufigen Prozess, bestehend aus einem Vorgespräch, psychologischen Tests, Fragebögen sowie einem persönlichen Explorationsgespräch. Letzteres sieht die Berücksichtigung der Testergebnisse samt einer Anamnese vor und soll rund vier Stunden dauern. "Kombipakete" oder Gruppenbegutachtungen seien dabei ausgeschlossen, so das BMI. Neuerungen für waffenpsychologische Gutachter Für waffenpsychologische Gutachter ist zudem eine umfassende fachspezifische Ausbildung im Ausmaß von 40 Einheiten vorgesehen. Eine Liste der eingetragenen Gutachter wird dann vom BMI geführt. Die Eintragung ist dabei auf fünf Jahre befristet, da dann eine Rezertifizierung, Fort- und Weiterbildungen sowie eine Supervision erforderlich (jeweils 40 Einheiten, Anmerkung) sein wird. Bestehende Psychologen haben laut Übergangsbestimmung ab Kundmachung fünf Jahre Zeit diese Fortbildung nachzuholen. Eine wertgesicherte Erhöhung des Kostenersatzes von 236 auf 678 Euro ist ebenfalls inkludiert. Die Änderungen in der 2. Waffengesetz-Durchführungsverordnung (2. WaffV) umfassen eine Anpassung des Designs von Waffenbesitzkarten (z.B. Bewilligung für Schusswaffen der Kat. C, befristete Gültigkeitsdauer) sowie zahlreiche Verweisanpassungen, informierte das BMI abschließend.