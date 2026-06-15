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100.000 Unterschriften nötig

Volksbegehren: Wahlpflicht, mehr Polizei, Gratis-Verhütung

Fünf Volksbegehren liegen bis zum 22. Juni zur Unterschrift bereit. So soll etwa der Karfreitag als Feiertag etabliert werden.
15.06.2026, 07:41

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Fünf Volksbegehren können ab heute, Montag, eine Woche lang unterzeichnet werden. Die Initiativen machen sich für unterschiedliche Themen stark: Eine will den Karfreitag als Feiertag verankern, eine andere verlangt die Einführung einer Wahlpflicht für Nationalrats- und Bundespräsidentenwahl. Die sozialdemokratischen Gewerkschafter setzen sich für mehr Personal bei der Polizei ein, eine weitere Initiative für Gratis-Verhütung. Außerdem soll im Parlament elektronisch abgestimmt werden.

Online mittels Signatur

Die Eintragungswoche endet am 22. Juni. Erreicht eine Initiative 100.000 Unterschriften, muss sie im Nationalrat behandelt werden. Unterzeichnet werden können die Volksbegehren in einem beliebigen Eintragungslokal in ganz Österreich oder online mittels elektronischer Signatur.

Volksbegehren fordert kostenlose Verhütungsmittel

Eine vor dem Eintragungszeitraum abgegebene Unterstützungserklärung zählt bereits als Stimme für das jeweilige Volksbegehren, eine nochmalige Unterschrift ist dann nicht mehr möglich.

Österreich
Agenturen, bqu  | 

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