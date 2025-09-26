Zentrales Verwaltungsstrafregister soll "zeitnah" kommen

Ein bundesweites Verwaltungsstrafregister soll bald umgesetzt werden. Das sagte Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) nach einem Treffen der Reformpartnerschafts-Gruppe "Verfassungs- und Verwaltungsbereinigung" am Mittwoch. Angekündigt wurde das Register bereits nach dem ersten Treffen der Gruppe mit Vertretern aus Ländern, Gemeinden und Städten im Juli. "Jetzt sind wir uns politisch soweit einig, dass wir den Gesetzestext de facto fertig haben", meinte Pröll.

Offen seien nur noch kleine Details, sodass der Entwurf bald in Begutachtung geschickt werden könne. "Ich sage jetzt nicht nächste Woche, aber sehr, sehr zeitnah." Derzeit wüssten Bezirkshauptmannschaften eines Bundeslandes nicht automatisch über in anderen Bundesländern begangene Verwaltungsübertretungen Bescheid. "Das Verwaltungsstrafregister trägt maßgeblich zur Verfahrensbeschleunigung bei, weil keine Anfragen mehr gestellt werden müssen." Gelöscht werden sollen die Einträge in dem Register nach fünf Jahren. Keine Staatsbürgerschaft bei Verwaltungsstrafen Politisch diskutiert werde ein derartiges Register seit über 90 Jahren, betonte Pröll. Wesentlich sei das Register auch bei der Vergabe von Staatsbürgerschaften. In Zukunft würden auch Verwaltungsstrafen im Verfahren besser berücksichtigt und können dazu führen, dass der Antrag abgelehnt wird.