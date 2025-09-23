Milchbar

Ex-Lobbyist Peter Hochegger: "Dann mache ich den Nachtportier"

Einst gefragter PR-Stratege, heute wegen Untreue Verurteilter und Autor: Peter Hochegger über unmoralische Angebote, wie Karl-Heinz Grasser und Walter Meischberger zu "Buddies in Crime" wurden und was er bereut.
Von Johanna Hager
23.09.25, 17:49
Er war Millionen schwer, sein Name stand Pate für Werbung, Lobbying, Networking und das große Geld. Irgendwann, das sagt er selbst, war die Gier zu groß. Heute ist er 76 Jahre alt und vor seinem Haftantritt oder der Fußfessel: Peter Hochegger, in der Causa Buwog verurteilt, hat ein Buch geschrieben. Über die "Schattenrepublik". Warum er das tut, ob er, der bei der Burschenschaft war wie bei den Freimaurern und Scientologen ein Opportunist ist und ob heute noch möglich wäre, was im Jahrzehnte lang gelungen ist, das fragen ihn am 72. Tresen der Milchbar Christian Böhmer und Johanna Hager.

