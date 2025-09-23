Ex-Lobbyist Peter Hochegger: "Dann mache ich den Nachtportier"

Er war Millionen schwer, sein Name stand Pate für Werbung, Lobbying, Networking und das große Geld. Irgendwann, das sagt er selbst, war die Gier zu groß. Heute ist er 76 Jahre alt und vor seinem Haftantritt oder der Fußfessel: Peter Hochegger, in der Causa Buwog verurteilt, hat ein Buch geschrieben. Über die "Schattenrepublik". Warum er das tut, ob er, der bei der Burschenschaft war wie bei den Freimaurern und Scientologen ein Opportunist ist und ob heute noch möglich wäre, was im Jahrzehnte lang gelungen ist, das fragen ihn am 72. Tresen der Milchbar Christian Böhmer und Johanna Hager.

Abonnieren Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung, wie Ihnen die Milchbar gefällt und empfehlen Sie uns weiter. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.