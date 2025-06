Verfassungsgerichtshof verjüngt sich durch zwei neue Mitglieder

Der Umstand, dass Verfassungsrichter von der Bundesregierung bzw. von National- und Bundesrat ausgewählt werden, ist verfassungsrechtlich so vorgesehen. Bei der Angelobungsfeier sagte VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter, dass gerade die im internationalen Vergleich lange Amtszeit und die Unvereinbarkeitsvorschriften, die im Vorjahr mit einer „Cooling off“-Phase für ehemalige Regierungsmitglieder verschärft wurden, die Unabhängigkeit des Höchstgerichts absichern.

Erfolgreich gewehrt hat sich der VfGH bis dato gegen Versuche früherer Regierungen, eine „Dissenting Opinion“ einzuführen – was bedeuten würde, dass das Abstimmungsverhalten einzelner Richter publik gemacht würde. In der jetzigen Praxis entscheidet das Kollegium (ohne Präsident) per Mehrheitsbeschluss in geheimer Beratung.