Maßanzüge und Luxusautos: Verfahren gegen Investor Pecik mit Diversion erledigt

Die Anklage stand schon, dann hat sich der Prozessstart verzögert - und jetzt ist das Verfahren eingestellt. Investor Ronny Pecik bekam eine Diversion, wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Freitag via Aussendung mitteilte.

Pecik war "Vorteilszuwendung" vorgeworfen worden. Er soll Thomas Schmid in dessen Zeit als Generalsekretär im Finanzministerium Autos aus seinem luxurösen Fuhrpark geliehen und Schmids Rechnungen für Maßanzüge bezahlt haben.

In Summe geht es um Zuwendungen im Wert von 17.300 Euro, wie die WKStA in ihrer Anklage festhielt. Bei diesem Wert hätte Pecik eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren gedroht.