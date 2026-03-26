Verbund-Chef Strugl: Erneuerbaren-Ausbau-Ziele bis 2030 zu niedrig

Österreich ist beim Ausbau der Erneuerbaren Energie säumig. Unter Druck der durch den Iran-Krieg steigenden Öl- und Gaspreise wird schmerzlich deutlich: Österreich braucht rasch mehr Strom aus erneuerbaren Quellen. Nun hat sich die Bundesregierung auf das lange erwartete Ausbau Erneuerbarer Energie Gesetz (AEBG) geeinigt. Das AEG zwingt künftig auch Bundesländer, ihre Erneuerbare Energie auszubauen. In Westösterreich etwa steht kein einziges Windrad. Jetzt müsse auch das Erneuerbaren-Beschleunigungsgesetz beschlussfähig werden, darauf drängt Verbund-Chef Michael Strugl am Donnerstag in der ORF-Sendung ZIB 2.

Schnellere Verfahren

Strugl betonte am Donnerstagabend, die Branche verlange "schon seit Jahren, dass dieses Gesetz jetzt auch beschlossen werden soll". Ziel seien schnellere und einfachere Genehmigungsverfahren, um den Ausbau von Kraftwerken und Leitungen zu beschleunigen. Das Gesetz setze eine EU-Richtlinie um und werde "für den Ausbau der Energieanlagen sehr wichtig".

Die im EAG (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz) festgelegten Ziele von 27 Terawattstunden zusätzlicher Stromproduktion bis 2030 seien jedoch zu niedrig. Tatsächlich werde Österreich deutlich mehr benötigen, nämlich 34 Terawattstunden. "Wir werden mehr Strom brauchen und daher müssen wir auch mehr bauen", sagte Strugl. Das Gesetz müsse daher angepasst werden.