Van der Bellen trifft südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Freitag von seinem südafrikanischen Amtskollegen Cyril Ramaphosa in Pretoria empfangen. Am zweiten Tag seines historischen Staatsbesuchs will Van der Bellen auch österreichische Anti-Apartheid-Aktivisten würdigen, deren Namen in einer Namensmauer im Freedom Park von Pretoria eingraviert sind. Zudem ist die Unterzeichnung von zwei Absichtserklärungen zur Kooperation im Konsularbereich und bei der Lehrlingsausbildung geplant.

Van der Bellen und Ramaphosa werden nach ihrem Treffen gemeinsam vor die Presse treten. Am Nachmittag war auch eine gemeinsame Teilnahme der Staatsoberhäupter an einem Business Forum geplant. Die Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen ist ein erklärtes Ziel beider Länder. Schon jetzt ist Südafrika der größte Handelspartner Österreichs auf dem Kontinent, während Österreich zu den fünf größten europäischen Investoren in dem Land zählt.

G20-Vorsitz In den Gesprächen dürfte es aber auch um aktuelle internationale Fragen gehen. Südafrika hat derzeit den Vorsitz in der Gruppe der 20 größten Industrie- und Schwellenländer (G-20) inne, versucht sich als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine zu positionieren und vertritt auch eine äußerst pointierte Haltung im Nahost-Konflikt. Österreich erhofft sich von Südafrika Unterstützung bei seiner Kandidatur für einen nicht-ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat in den Jahren 2026/27.