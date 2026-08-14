Von DJ Ötzi bis Techno: Diese Musik hört Van der Bellen privat

Auf seinen Social-Media-Accounts hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen erstaunlichen und teils etwas überraschenden Einblick in seine musikalischen Hörgewohnheiten gegeben. „Due to popular demand“ - also auf vielfachen Wunsch hin - veröffentlichte das Staatsoberhaupt eine stilistisch vielfältige Liste, auf der sich von Klassik über klassischen Rock, Zeitgenössisches bis zu Austropop, Schlager und Techno so manches Schmankerl findet.

So gibt sich Van der Bellen einerseits österreichverbunden, indem er in der Playlist seiner „Lieblingsmusik, die mich schon lange begleitet und von Künstler:innen, die ich neu entdeckt habe“ Marianne Mendts Evergreen „Wia a Glockn“, Hubert von Goiserns ebenso zeitloses „Heast as ned“, Ernst Moldens „Awarakadawara“, Franz Schuberts Liederzyklus „Winterreise“, Anna Ullrichs Elektrostampfer „LOVE RAVE“ und DJ Ötzis „Tirol“ anführt.