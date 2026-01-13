FPÖ-Kritik an Habsburg: Auch Ursula Stenzel legt St.-Georgs-Orden zurück

Die Kritik aus den Reihen der FPÖ gegen den Kaiserenkel Karl Habsburg will nicht verstummen. Nachdem Ex-Parteichef Norbert Hofer am Wochenende wie berichtet seine Ehrenritterschaft im illustren St.-Georgs-Orden, dem Habsburg als Großmeister vorsteht, zurücklegte, schließt sich nun eine weitere prominente Blaue an. Ursula Stenzel, einst ÖVP-Bezirksvorsteherin in Wien – Innere Stadt und dann FPÖ-Stadträtin – legt den Orden „aus Protest gegen die Äußerung Karl Habsburgs zur FPÖ zurück“, wie sie auf X schreibt. Sie wolle sich „noch in den Spiegel schauen können“.

Wie berichtet hatte Habsburg in einer Rede zu seinem 65. Geburtstag die EU-Fraktion „Patrioten für Europa“, zu der auch die FPÖ gehört, scharf kritisiert. Sie seien die „fünfte Kolonne Moskaus“ und würden damit doppelten Hochverrat betreiben – „am eigenen Land und an Europa“.

Auch FPÖ-Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hatte die Aussagen Habsburgs scharf zurückgewiesen: „Er liegt schlicht und ergreifend falsch.“ Unterdessen mischt sich auch der ehemalige FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache in den Disput ein - und kritisiert seine ehemaligen Parteikollegen. In einem ausführlichen Posting auf X führt er aus, dass für ihn eine Mitgliedschaft eines Ordens, der in direkter Tradition des Hauses Habsburg stehe, „für einen national-freiheitlichen Grundsatzmenschen grundsätzlich nicht in Betracht kommt.“ Wer sich ernsthaft auf 1848 berufe, „kann sich nicht gleichzeitig in eine neohabsburgische Traditionslinie stellen, ohne die eigene weltanschauliche Grundlage preiszugeben“.

Es verwundere daher, dass „viele sogenannte Freiheitliche dort Mitglied geworden sind und jetzt austreten müssen. Aus diesem Grund habe ich bereits 2018 eine entsprechende Mitgliedsanfrage abgelehnt. Nicht aus persönlichen Motiven, sondern aus politischer Konsequenz.“