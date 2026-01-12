St.-Georgs-Orden: Warum Norbert Hofer nicht mehr Ehrenritter ist

Die Nachricht kam Sonntagabend: "Mit heutigem Tag habe ich meine Ehrenritterschaft im St.-Georgs-Orden zurückgelegt", schrieb der frühere FPÖ-Chef Norbert Hofer auf X. Der Grund für seinen Austritt: "Öffentliche Äußerungen, die dem Geist gegenseitiger Achtung widersprechen."

Gemeint ist wohl der Großmeister des Ordens Karl Habsburg. Anlässlich seines 65. Geburtstages hat Habsburg in der Fuchs-Villa in Wien-Penzing eine "Rede zur Zukunft Europas" gehalten, in der er sich mit den politischen Krisen der Gegenwart auseinandersetzt und insbesondere die Rolle Europas thematisiert.

Die EU-Fraktion der "Patrioten für Europa", der auch Abgeordnete der FPÖ angehören, nannte Habsburg in dieser Ansprache zum Teil "brutale Nationalisten" und die "fünfte Kolonne Moskaus". Viele der in der Fraktion vereinten Parteien seien "in irgendeiner Form" mit Wladimir Putin verbunden - was einen doppelten "Hochverrat" darstelle: "Am eigenen Land und an Europa".

In Russland fordert Habsburg eine Ablöse des Regimes Putin, zumal dieser mit seinem Angriffskrieg in der Ukraine den Kontinent gefährde. "Die derzeit größte Bedrohung für Europa stellt nun schon seit Jahren der Vernichtungskrieg Moskaus gegen die Ukraine dar", so Habsburg. "Ein Krieg, der auf die Vernichtung eines Staates und eines Volkes abzielt, der gleichzeitig auf die Spaltung Europas hinarbeitet, um es leichter beherrschen zu können."

Dem Vernehmen nach soll auch der Klubchef der Wiener FPÖ im Landtag, Maximilian Krauss, aufgrund von Habsburgs Äußerungen aus dem St.-Georgs-Orden ausgetreten sein.