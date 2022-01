Umfrage: Nehammer besserer Kanzler als Kurz

FPÖ-Wähler als Kurz-Fans

In den politischen Lagern zeigen sich freilich Unterschiede in der Präferenz: 35 Prozent der Anhänger der ÖVP sehen in Nehammer den besseren Kanzler – mehr sind es bei den Grünen und den Neos, wo jeweils 46 Prozent diese Angabe machten. Bei der SPÖ sind es sogar mehr als die Hälfte (51 Prozent).

Auf Seiten der FPÖ sind allerdings nur neun Prozent der Meinung, Nehammer wie der bessere Kanzler. Ein Drittel sagt, dass Sebastian Kurz den besseren Job gemacht hat.

Hajek folgert daraus, dass „Nehammer hat einen guten Start hingelegt“ hat. Dennoch sei er „für viele noch ein unbeschriebenes Blatt, denn jeder Fünfte kann die Frage noch nicht beantworten. Speziell sei die Sichtweise der FPÖ-Wählerschaft: Sebastian Kurz war das erklärte Feindbild der blauen Wähler. Dass er trotzdem der bessere Kanzler gewesen sein soll als Nehammer, versinnbildlicht die radikale Anti-Establishment-Haltung der Freiheitlichen.“