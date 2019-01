Umfrage: Mehrheit will eine Pflegeversicherung

Auf ihrer Klubklausur in St. Wolfgang beschäftigt sich die Volkspartei mit den diversen Fragen rund um die Pflege. Im Frühjahr soll es dazu eine parlamentarische Enquete dazu geben, sagte ÖVP-Klubchef August Wöginger im Gespräch mit dem KURIER. Auch die beiden Finanzierungsfragen würden intensiv diskutiert, so Wöginger, der kein besonderer Freund der Pflegeversicherung ist. Denn sie erhöhe die Lohnnebenkosten und verteure damit den Faktor Arbeit. Außerdem dauere es mindestens sieben bis acht Jahre bis in einer solchen Pflegeversicherung ausreichend Finanzmittel aufgebaut wären. Wöginger: „Die Frage ist also, sind wir da nicht schon zu spät dran?“

An der Pflegeproblematik kommt freilich auch die Opposition nicht vorbei.

Neben dem Ärztemangel und den hohen Mieten ist die Pflegemisere auch auf der SPÖ-Klubklausur am Donnerstag und Freitag in Wien Thema. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will dazu unter anderem mit 200 Bürgermeistern in Dialog treten.

Zur nötigen Entlastung der pflegenden Angehörigen meldet sich aktuell Ingrid Korosec, Präsidentin des Seniorenbundes, zu Wort. Die frühere ÖVP-Generalsekretärin regt an, dass die seit 2014 mögliche Pflegekarenz und Pflegeteilzeit stärker beworben wird und endlich auch zu einem Rechtsanspruch für die Betroffenen wird. Korosec erinnert: „Derzeit ist noch die Zustimmung des Arbeitgebers erforderlich."