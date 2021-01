Überraschende Wende: Bleibt harter Lockdown bis Ostern?

Was Kanzler Sebastian Kurz bei seiner Recherchetour durch EU-Staatskanzleien zu hören bekam: Die neue, aggressive Virusvariante sei in mehreren EU-Ländern bei drei bis sechs Prozent der Infizierten festgestellt worden, in Slowenien bei sogar bei 15 Prozent.

Diese Virus-Variante wirbelt das Corona-Krisenmanagement durcheinander. Eigentlich wollte die Regierung den derzeitigen harten Lockdown mit 24. Jänner beenden und eine leichte Öffnung beschließen. Der Gedanke dahinter: Besorgungen abseits von Lebensmitteleinkäufen, ein Friseurbesuch, ein Wiedersehen der Schüler im Klassenverband sollten für einige Zeit möglich sein.

Zeichen auf Alarm

Doch am Freitagabend standen die Zeichen wieder auf Alarm: Möglicherweise müsse auf jedwede Öffnung verzichtet und der geltende Lockdown verlängert werden.

Als warnendes Beispiel wird Südtirol genannt, wo nach zehn Tagen Lockerung bereits wieder zugesperrt werden muss.

Es gibt also nun zwei Szenarien, zwischen denen Türkis-Grün entscheiden muss:

Variante 1: Es bleibt alles gesperrt wie derzeit. Und das auf unabsehbare Zeit, möglichweise gar bis Ostern. Denn da die Virusvariante die derzeitige verdrängen wird, ist mit einer Entspannung erst zu rechnen, wenn eine beträchtliche Zahl von Menschen geimpft sein wird. Und das ist im ersten Quartal nicht der Fall.

Variante 2: Der Handel und einige körpernahe Dienstleister wie Friseure dürfen für kurze Zeit und unter verschärften Bedingungen aufsperren, bis dann wieder alles zugesperrt wird. Die Bedingungen dafür wären: FFP2-Maskenpflicht für Kunden und Personal, verschärfte Zugangs- und Abstandsregeln, um die gestiegene Ansteckungsgefahr abzufangen.

In beiden Varianten bleiben Restaurants und Hotels, Kultur- und Sportbetrieb geschlossen.

In Deutschland will Angela Merkel den harten Lockdown bis Ostern durchziehen und sogar noch einige Verschärfungen drauflegen. Über die Details entscheidet Deutschland am Dienstag.

Zeitpunkt der Bekanntgabe

Wann die Regierung ihre Entscheidung, wie es nach dem 25. Jänner weiter geht, bekannt gibt, war zu Redaktionsschluss noch offen. Am Samstag oder am Sonntag, hieß es. Am Samstag am Vormittag steht jedenfalls noch eine Beratung mit den Sozialpartnern auf dem Programm.