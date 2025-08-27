U-Ausschuss zu Corona und Pilnacek: FPÖ entscheidet über weiteres Vorgehen

Die Freiheitlichen entscheiden in den kommenden Tagen, wie es mit den beiden Untersuchungsausschüssen weitergehen soll. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hatte ja das ursprüngliche Verlangen als nicht verfassungskonform abgelehnt. Nun will die FPÖ das Vorgehen des ÖVP-geführten Innenministeriums in der Causa Pilnacek und bei den Coronamaßnahmen gesondert untersuchen. Weiter angepeilt ist ein Start der Befragungen noch in diesem Jahr.

Nach wie vor soll es um angebliche Einflussnahme der ÖVP auf die Behörden gehen. Allerdings müssen die Causa rund um den Tod des Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek und das Vorgehen gegen Kritiker der Coronamaßnahmen getrennt behandelt werden. Der VfGH hatte im Sinne der Regierungsfraktionen ÖVP, SPÖ und NEOS entschieden, die darin keinen inhaltlichen Zusammenhang gesehen hatten und das ursprüngliche Verlangen im Geschäftsordnungsausschuss bestritten.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker kündigte daher an, nun zwei vollwertige Untersuchungsausschüsse via Minderheitsrecht einzusetzen. Diese müssen allerdings nacheinander stattfinden. Mit Widerstand rechnet die FPÖ nicht mehr, war der mangelnde Zusammenhang doch der einzige Kritikpunkt. Offen ist allerdings die Frage, welcher U-Ausschuss zuerst stattfindet. Darüber will die Fraktion dem Vernehmen nach noch vor dem Wochenende entscheiden. Pilnacek dürfte zuerst kommen Am wahrscheinlichsten ist, dass die Freiheitlichen zuerst den U-Ausschuss zur Causa Pilnacek einsetzen wollen. In diesem Fall gibt es - zumindest in Teilen - inhaltliche Unterstützung durch die Grünen, die den Fall ebenso als aufklärungsbedürftig erachten. So gut wie keine Allianzen gibt es hingegen bei den Coronamaßnahmen. Zu dieser Zeit waren die Grünen bekanntlich Teil der Regierung.