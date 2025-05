Falls die Regierung im Zuge der Budgetkonsolidierung die Valorisierung der Sozialleistungen für Familien aussetzt, würde das eine Familie mit zwei Kindern im kommenden Jahr 165 Euro kosten, im Jahr darauf verlöre sie 291 Euro. Das rechnete das gewerkschaftsnahe Momentum Institut aus. Setze die Regierung die jährliche Anpassung der Familienbeihilfe, des Kinderabsetzbetrags und des Schulstartgeldes an die Teuerung sogar bis 2029 aus, büßten sie 512 Euro ein.

Eine Familie mit fünf Kindern hätte im kommenden Jahr um 454 Euro weniger, 2027 dann um 799 Euro. Bis zum Ende der Legislaturperiode 2029 müsste die Familie durch die Streichung der Inflationsanpassung sogar auf 1.408 Euro verzichten.

"Seit Jahrzehnten verlieren Sozialleistungen an Kaufkraft, weil sie nie an die Teuerung angepasst wurden", betonte Barbara Schuster, stellvertretende Chefökonomin am Momentum Institut. Einschnitte bei Familienleistungen bedeuteten gerade für einkommensärmere Haushalte eine enorme Belastung und befeuerten die "ohnehin starke Armutsgefährdung im Land noch weiter".