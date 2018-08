Türkis-Blau: Hofer gesteht "Dissonanzen" in der Regierung

Dass Moser deshalb von der Schuldzuweisung nichts wissen, den fraglichen Ablauf überprüfen und aufklären lassen will, ob das Innenministerium Druck auf die Ermittler ausgeübt hat, hat schon am Mittwoch den FPÖ-Klubobmann zu abfälligen Bemerkungen über den Koalitionspartner hingerissen. Moser wolle sich "abputzen" und das Problem "wegschieben", sagte Rosenkranz. Während Rosenkranz die Opposition bezichtigte, "an Dummheit nicht zu überbieten" zu sein, meinte er, der Justizminister habe sich vom "Oppositionsvirus" anstecken lassen.

"Dissonanzen"

Da wäre es nicht mehr ganz glaubwürdig, gewisse Unstimmigkeiten zu leugnen. Gegenüber dem Standard sagte Regierungskoordinator Norbert Hofer (FPÖ) am Mittwoch, dass es tatsächlich "Dissonanzen" in der Regierung gibt - nicht ohne den neuen Stil schließlich schnell wieder einzufangen. Die Meinungsverschiedenheiten seien alles in allem dann doch nur "ein Sturm im Wasserglas", meinte Hofer.

Das Moser die Informationspflicht für die Staatsanwaltschaft als Folge der Causa wieder einführen will - eine Bestimmung die 2015 abgeschafft wurde, um politische Einflussnahme zu verhindern - war laut Bundeskanzler Sebastian Kurz übrigens mit ihm abgesprochen. Koalitionspartner Hofer meinte zwar skeptisch, aber immerhin doch, man wolle sich das "genau anschauen".