Treichl: „Europas Erfolgsstory“ fortschreiben

Das Thema des heurigen Forums – das erste unter Ihrer Ägide – lautet: „Die große Transformation“. Das ist natürlich gleichsam ein Allzeitthema. Aber was bedeutet es denn für die Gegenwart, worin besteht die große Transformation Europas, was sind hier die spezifischen Akzente?

Ich glaube, wir kommen jetzt – teils hoffentlich, teils leider – in die Phase, in der die wirtschaftlichen Aspekte der Corona-Krise stärker ins Gewicht fallen als die gesundheitlichen. Wobei das natürlich nicht nur für Europa gilt, sondern für die ganze Welt. Es steht zu hoffen, dass es die Medizin in den nächsten Monaten schaffen wird, die Pandemie soweit in den Griff zu bekommen, dass wir wieder ein halbwegs normales Leben führen können. Auf der anderen Seite werden in den nächsten Monaten die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sehr viel evidenter werden. Die große Frage, die jetzt derzeit niemand beantworten kann, lautet: Wenn wir jetzt von Normalisierung reden, ist das eine Normalisierung in dem Sinn, dass die Welt im Jahr 2022 wieder so sein wird, wie sie im Jahr 2019 war? Oder wird sie eben anders sein? Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sie langfristig anders sein wird. In dem Sinn ist der Titel „Die große Transformation“ auch sehr, sehr passend, weil wir jetzt in einer Übergangsphase sind und eine Krise miterlebt haben und noch leider miterleben, welche die Welt und das Zusammenleben der Menschen langfristig grundsätzlich verändern wird.

Sie haben es gerade angedeutet, es gibt die Diskussion, ob es ein „Zurück zur Normalität“ geben kann oder auch soll – oder aber, ob die Krise sich als der große Gamechanger erweisen wird. Sind aber mit diesen Vorstellungen eines Systemwechsels nicht teilweise unrealistische, überzogene Erwartungen verbunden – etwa im Sinne eines neuen Wirtschaftssystems jenseits von Konkurrenz und Wettbewerb?

Daran glaube ich gar nicht. Was ich meine, ist, dass sich durch die Krise das Verhalten der Menschen in ihrem Privatleben wie auch in ihrem Berufsleben verändern wird. Es ist ja beispielsweise mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass das Homeoffice nicht wieder verschwinden wird. Darüber hat man jahrzehntelang diskutiert, es ist aus vielen Gründen abgelehnt worden. In der Krise hat es praktisch nichts anderes gegeben als Homeoffice. Und jetzt sind eigentlich alle – meiner Meinung nach zu Recht – davon überzeugt, dass es dieses Homeoffice partiell auch künftig geben soll. Das bedeutet, dass sich das Leben in den Büros verändern wird. Es wird Auswirkungen auf die Mobilität der Menschen haben. Es wird eine dramatische Auswirkung auf den Wohnbau haben. Wenn viele Menschen nicht nur am Wochenende zuhause sind, sondern ein paar Tage unter der Woche zuhause arbeiten, wird es eine andere Wohnraum-Gestaltung geben. Es wird Auswirkungen haben auf den Reiseverkehr, insbesondere den Flugverkehr. Das alles wird einige Branchen begünstigen und einige Branchen benachteiligen.

Sie haben eingangs davon gesprochen, dass Europa in Gefahr ist, vieles von dem, was es ausgemacht hat, zu verlieren. Was wäre das genau?

Die große Erfolgsstory Europas von der Nachkriegszeit bis in die 2000er Jahre war ein unfassbar und unerwartet starker wirtschaftlicher Aufschwung, basierend auf extrem guter wissenschaftlicher Arbeit, extrem guter handwerklicher Arbeit, extrem guter industrieller Arbeit. Gleichzeitig hat sich Europa politisch in vieler Hinsicht gefestigt und geeinigt. Abgesehen vom Westbalkan hat es keine kriegerischen Auseinandersetzungen gegeben. Und überdies ist es gelungen, einen Kontinent zu schaffen, der im Verhältnis zu anderen Kontinenten gesellschaftlich doch viel ausgewogener ist. Ohne dass wir irgendeine Form von hard power entwickelt hätten, haben wir also seit 1945 stark an politischer Bedeutung gewonnen, weil wir wirtschaftlich sehr stark waren und weil durch die politische Entwicklung in Europa der weltweit größte Consumer-Markt entstanden ist. Seit 2000 nimmt diese Stärke ab, und wir müssen feststellen, dass Europa in vielen der modernen Industrien, die sich erst in den letzten 20 Jahren entwickelt haben, global keine wesentliche Rolle spielt. Dass daher viele junge Forscher und Unternehmer nach Amerika oder China gegangen sind und damit die wirtschaftliche Bedeutung Europas ebenso schwindet wie der politische Einfluss. So kommen wir in eine Welt hinein, die – wenn wir nicht gegensteuern – im Wesentlichen bipolar zwischen den USA und China entschieden wird.