Transparenz-Senat darf nicht transparent sein

Auf Platz eins der Studie liegt unser südlicher Nachbar, Slowenien. "Es gibt eine tolle Internetseite der slowenischen Regierung. Da können Sie die Namen von Firmen eingeben und alle öffentlichen, staatlichen Aufträge sehen, die das jeweilige Unternehmen bekommen hat. So kann man hinterfragen, ob Firmen gleich behandelt werden und ob es Korruption gibt", führt Darbshire ein Positiv-Beispiel an.

Eines von vielen, wohlgemerkt: Man käme auch leicht an Informationen über Sozial- oder Umweltdaten - etwa über Bienen gefährdende Pestizide: "Wir haben Informationsfreiheits-Beauftragte in vielen Staaten, an die man sich wenden kann, wenn man keine Information bekommt. Und die können dann die Informationsfreigabe anordnen. Das gibt es nicht in Österreich."