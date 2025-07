Totschnig warnt vor EU-Kürzungen: "Einschnitt, den wir nicht akzeptieren können“

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) kritisierte am Freitagabend in der ZIB 2 die Pläne der EU-Kommission zur Neugestaltung der Fördermittelvergabe. Besonders betroffen wäre aus seiner Sicht die ländliche Entwicklung, ein zentraler Bereich der österreichischen Agrarpolitik.

Zwar bleiben die Direktzahlungen an Landwirtinnen und Landwirte bestehen, jedoch drohe ein Rückgang von mindestens zehn Prozent bei jenen EU-Mitteln, die etwa Biobetriebe, Umweltprogramme und Bergbauern unterstützen. In Summe könnten den österreichischen Betrieben dadurch bis zu 260 Millionen Euro pro Jahr entgehen. "Das ist ein Einschnitt, den wir nicht akzeptieren können“, so Totschnig. Kanzler Stocker habe deshalb angekündigt, in Brüssel für eine Rücknahme der Kürzungen zu kämpfen.