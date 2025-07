Neues Klimagesetz: Totschnig (ÖVP) übermittelt ersten Entwurf

Ein erster interner Entwurf seines Umweltschutzministeriums zum Klimagesetz, wie das Klimaschutzgesetz zukünftig heißen soll, ist von Norbert Totschnig (ÖVP) an die Koalitionspartner übermittelt worden. Dieses soll nun gemeinsam ausgearbeitet und danach in die Begutachtung geschickt werden, kündigte der Ressortchef am Dienstag im ORF-Mittagsjournal an.

Zu konkreten Maßnahmen äußerte sich Totschnig nicht, sondern verwies auf die im Regierungsprogramm enthaltenen Eckpunkte. Etwa einer interministeriellen Steuerungsgruppe, einem Kontrollmechanismus, falls Ziele nicht erreicht werden, sowie einem Fahrplan mit Zielen für die einzelnen Sektoren in Hinblick auf die Klimaneutralität 2040.