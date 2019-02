Tirols neuer SPÖ-Chef: Der Doskozil-Verbündete im Westen

Am 2. März, zwei Tage vor seinem 36. Geburtstag, wird sich Georg Dornauer bei einem Landesparteitag der Wahl zum Tiroler SPÖ-Chef stellen. Der ehrgezeige Poltiker, der sich ein grüne Landesrätin nicht in der Horizontalen vorstellen wollte, sah sich zuletzt mit Sexismusvorwürfen konfrontiert. Im KURIER-Interview gibt er sich reuig und erzählt, was ihn mit Hans Peter Doskozil verbindet. Der künftige Landeshauptmann des Burgenlandes ist Gastredner bei der Kür des Tirolers.