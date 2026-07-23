Nach Dengler-Ausschluss: Tiroler Neos-Politiker verlässt die Partei
Zusammenfassung
- Der frühere Tiroler Neos-Nationalratsabgeordnete Neos ist nach dem Ausschluss des steirischen Abgeordneten Veit Dengler aus der Partei ausgetreten.
- Margreiter kritisierte, die Neos hätten sich von einem „spannenden politischen Projekt“ zu einer „verzichtbaren Allerweltspartei“ entwickelt.
- Als Anlass für Denglers Ausschluss galt laut Bericht eine Tonbandaufzeichnung einer vertraulichen Neos-Klubsitzung nach Konflikten um die Parteienförderung.
Der frühere Tiroler Neos-Nationalratsabgeordnete Johannes Margreiter ist aus der Partei ausgetreten. Margreiter begründete diesen Schritt mit dem vor zwei Wochen erfolgten Ausschluss des steirischen Abgeordneten Veit Dengler aus Partei und Parlamentsklub, berichtete die Tiroler Tageszeitung.
Dieser bestätige eine Entwicklung, die er nicht mehr mittragen wolle, wurde aus einer E-Mail Margreiters an Bundesgeschäftsführerin Claudia Jäger zitiert.
„Verzichtbare Allerweltspartei“
In der Partei sah der 68-jährige Haller Rechtsanwalt, der von 2019 bis 2024 dem Nationalrat angehörte, ein „spannendes politisches Projekt“, das Matthias Strolz und Dengler gestartet hätten. Später seien dann aber „Taktik, bedingungsloses Reflektieren auf mediales Echo und auch persönliche Interessen“ zum Handlungsmaßstab geworden, die Neos hätten sich zur „verzichtbaren Allerweltspartei“ gewandelt, übte der Tiroler laut TT scharfe Kritik.
Der amtierenden Parteichefin Beate Meinl-Reisinger warf Margreiter auch einen „Alleingang“ bei der Corona-Impfpflicht vor.
Margreiter war für die APA vorerst nicht erreichbar. Unmittelbarer Grund für den Partei- und Klubausschluss Denglers war - nach Konflikten wegen der Parteienförderung - die Anfertigung einer Tonbandaufzeichnung einer vertraulichen Neos-Klubsitzung gewesen.
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