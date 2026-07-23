Nach Dengler-Ausschluss: Tiroler Neos-Politiker verlässt die Partei

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Der frühere Tiroler Neos-Nationalratsabgeordnete Johannes Margreiter ist aus der Partei ausgetreten. Margreiter begründete diesen Schritt mit dem vor zwei Wochen erfolgten Ausschluss des steirischen Abgeordneten Veit Dengler aus Partei und Parlamentsklub, berichtete die Tiroler Tageszeitung. Dieser bestätige eine Entwicklung, die er nicht mehr mittragen wolle, wurde aus einer E-Mail Margreiters an Bundesgeschäftsführerin Claudia Jäger zitiert.

„Verzichtbare Allerweltspartei“ In der Partei sah der 68-jährige Haller Rechtsanwalt, der von 2019 bis 2024 dem Nationalrat angehörte, ein „spannendes politisches Projekt“, das Matthias Strolz und Dengler gestartet hätten. Später seien dann aber „Taktik, bedingungsloses Reflektieren auf mediales Echo und auch persönliche Interessen“ zum Handlungsmaßstab geworden, die Neos hätten sich zur „verzichtbaren Allerweltspartei“ gewandelt, übte der Tiroler laut TT scharfe Kritik. Der amtierenden Parteichefin Beate Meinl-Reisinger warf Margreiter auch einen „Alleingang“ bei der Corona-Impfpflicht vor.