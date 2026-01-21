Causa Marsalek: Ex-FPÖ-Abgeordneter wegen Fluchthilfe angeklagt

Die Causa rund um den ehemaligen Wirecard-Spitzenmanager Jan Marsalek dürfte die Justiz heuer länger beschäftigen. Wie profil und Standard am Mittwoch berichteten und die Staatsanwaltschaft (StA) Wien der APA bestätigte, hat diese Anklage wegen Begünstigung gegen den Ex-FPÖ-Abgeordneten Thomas Schellenbacher erhoben, für den die Unschuldsvermutung gilt. Er soll dabei geholfen haben, dass Marsalek via Bad Vöslau nach Belarus fliegen konnte. Nach Flucht: Marsalek soll für Geheimdienst arbeiten Am 19. Juni 2020, nachdem der Bilanzskandal des Zahlungsdienstleisters publik und kurz bevor Vorstandschef Markus Braun festgenommen wurde, setzte sich Marsalek nach Weißrussland ab. Mittlerweile soll er in Moskau leben und für den Inlandsgeheimdienst FSB arbeiten. Bei der Ausreise unterstützt worden sein soll Marsalek von Schellenbacher und dem ehemaligen Abteilungsleiter im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, dem ebenso flüchtigen Martin Weiss.

Den Berichten zufolge kannte der ehemalige Politiker Marsalek und versuchte mit ihm verschiedene Geschäfte zu machen - auch Investitionen in den Flughafen Bad Vöslau seien im Raum gestanden. Auf Bitte von Weiss soll er den Flug organisiert haben, und das nicht zum ersten Mal. Am Vorabend des Fluges soll Weiss einen Namen und Pass eines schwedisch-russischen Mannes geschickt haben, erst in der Früh sagte er laut Bericht dann, dass "Jan" selbst fliege und übermittelte dessen echten Pass. Schellenbacher soll Flug angemeldet haben Schellenbacher wiederum soll den Piloten den Pass geschickt und den Flug bei der Austro-Control angemeldet haben. Außerdem soll er "Catering und eine Präsentationsmappe" hergerichtet haben. Kurz nach Flughafensperrstunde um 20.02 Uhr hob die Maschine dann ab.