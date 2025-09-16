Medien: Flüchtiger Jan Marsalek soll mit neuer Identität in Ukraine gewesen sein

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Jan Marsalek, ehemaliger Wirecard-Manager und einer der meistgesuchten Männer Europas, soll unter falscher Identität, mit enger Verbindung zu Russlands Machthaber Wladimir Putin, in Russland leben - und Bilder und Ortungsdaten legen nahe, dass er nach Kriegsbeginn für Russland in der Ukraine gewesen sein soll. Das ergeben gemeinsame Recherchen von Standard, Spiegel, ZDF, PBS Frontline und The Insider.

Neue Identität: Marsalek als Alexander Nelidow Wie das Recherche-Kollektiv berichtet, soll Marsalek durch den russischen Geheimdienst FSB beziehungsweise in dessen Dienst eine weitere neue Identität angenommen haben. Er soll sich nun als in Lettland geborener Russe namens Alexander Nelidow ausgeben. Wie die Recherchen ergeben, stammen erste behördliche Daten zu einer Person mit diesem Namen aus dem Jahr 2023. "Laut Passdaten soll er als Ukrainer im Zuge der Annexion des Donbass an Russland die russische Staatsbürgerschaft erhalten haben. Recherchen zeigen jedoch, dass es in der Ukraine nie eine Person mit dem Namen Nelidow gegeben hat", schreibt der Standard am Dienstag. Unklar bleibt auch in den Medienberichten, ob die Identität "Nelidow" ein in Lettland geborener Russe oder Ukrainer, der die russische Staatsbürgerschaft erhalten hat, sein soll. Dem Standard lägen zudem geleakte Ortungsdaten und Bilder vor, die Marsalek regelmäßig in der Nähe der FSB-Zentrale zeigen - weitere Indizien für die schon lange vermuteten Verbindung zum russischen Geheimdienst. Als Nelidow soll Marsalek auch zwei Firmen in Moskau gegründet haben, etwa für den Handel mit Autoteilen und landwirtschaftlichen Produkten.

Marsalek für Russland in der Ukraine? Das Rechercheteam analysierte geleakte Daten, die mehrere Reisen Marsaleks in die Ukraine beziehungsweise die von Russland annektierte Halbinsel Krim belegen sollen. Ortungsdaten eines Smartphones, das den Recherchen zufolge Marsaleks sein soll, sollen ihn im russischen Grenzort Mitrofanowka, wenige Kilometer von der Ostukraine entfernt geortet haben. Daten aus dem November 2023 - also neun Monate nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine - soll Marsalek bei dem Übertritt von der annektierten, ukrainischen Stadt Mariupol auf die Krim zeigen, so der Standard. Ein Foto, das der Standard veröffentlichte, zeigt Marsalek in Militärmontur mit dem "Z", dem russischen Kriegssymbol, auf der Brust. Laut dem Standard und dem Recherchekollektiv lege das einen Kampfeinsatz für Russland in der Ukraine nahe. Belege dafür, dass Marsalek wirklich für Russland in der Ukraine gekämpft haben soll, gibt es aber nicht.