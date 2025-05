"Marsalek hat mit Agententum nichts zu tun“

Doppeltes Spiel

Mitten im Kalten Krieg wurde der Student und glühende Marxist bei einem Gulasch in Mainz von der DDR-Auslandsaufklärung HVA angeworben. Für den Geheimdienst ein echter Glücksfall, wie sich herausstellen sollte: Der studierte Volkswirt erlernte in einem „Safehouse“ in Ostberlin nicht nur die Bedienung des Agentenfunks, sondern auch, wie man heimlich fotografiert. Danach heuerte er bei der NATO an, wo er sich hocharbeitete. So hoch, dass er Zugang zu Geheimdokumenten bekam.