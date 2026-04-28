Politexperte Hofer zum Budget: "Kein großer Wurf, aber mehr als zu erwarten war"

Das Ringen um das Doppelbudget ist vorerst entschieden. Nach einem Verhandlungsmarathon stehen seit Montagabend zumindest die Eckpfeiler fest (mehr dazu hier) – auch wenn viele Details weiterhin offen sind.

Klar ist: Rund fünf Milliarden Euro sollen eingespart werden. Gleichzeitig setzt die Regierung Offensivmaßnahmen, etwa die Senkung der Lohnnebenkosten. Bei der Präsentation der Ergebnisse sprach Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Montag von einem "größeren Wurf".

"Deutlich mehr, als man dieser Regierung noch vor drei, vier Wochen zugetraut hat"

Ganz so weit wollte Politikanalyst Thomas Hofer in der ZIB2 dann nicht gehen. "Ein ganz großer Wurf ist es nicht, das ist gar keine Frage." Aber: "Es ist deutlich mehr, als man dieser Regierung noch vor drei, vier Wochen zugetraut hat."

"Man hat eher damit gerechnet, dass das ein klassisches Klein-Klein wird", so Hofer. Nun gebe es zumindest "Andeutungen in Richtung Offensivmaßnahmen" – auch wenn diese zum Teil von der Wirtschaft - Stichwort Erhöhung Körperschaftsteuer - selbst finanziert werden sollen.

Dass sich mit der geplanten Senkung der Lohnnebenkosten um zwei Milliarden Euro ab 2028 vor allem die ÖVP und Neos durchgesetzt haben, sieht auch Hofer.

Vermögensbezogene Steuern?

Aus Sicht der SPÖ würden hingegen "die großen Signalthemen fehlen", sagte Hofer. Vizekanzler Andreas Babler verwies am Montagabend vor allem auf die Erhöhung der "Konzernsteuern".