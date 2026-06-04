Kanzler Stocker sprach mit internationalen Experten über Terrorismus

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat am Mittwochabend 13 nationale und internationale Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Extremismus- und Terrorismusforschung empfangen. Ziel des Arbeitsgesprächs war der Erfahrungs- und Informationsaustausch. Auch mögliche zukünftige Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Österreich und Europa wurden besprochen. Stocker betonte in einer Mitteilung des Bundeskanzleramts die "Nulltoleranz gegenüber jeder Form von Extremismus".

Zu Gast gewesen seien etwa Expertinnen und Experten vom King's College London und der Universität Nizza. Wichtig sei, gefährdende Entwicklungen früh zu erkennen und wirksame Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus zu fördern. Die Anwesenden sprachen zudem über aktuelle Trends, Strukturen und Taktiken von Extremisten.