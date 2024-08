Nehammer zu Swift-Absage: "Verstehe die Traurigkeit sehr gut"

Eine Katastrophe konnte wohl gerade noch verhindert werden: Der 19-jährige IS-Anhänger Beran A. hatte einen Terrorakt bei den Taylor-Swift-Konzerten in Wien geplant. Der Veranstalter sah sich daraufhin gezwungen, alle drei Wien-Shows des US-Popstars abzusagen. Donnerstagnachmittag meldete sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) noch einmal per Pressekonferenz zur vereitelten Terrortat zu Wort.

"Leider leben wir in Zeiten, in denen es Kräfte gibt, die unsere Lebensfreude und Freiheit mit terroristischen Mitteln bekämpfen wollen", sagt Nehammer. Das habe man in den letzten Jahren auch bei verheerenden Anschlägen auf Events wie in Paris, Manchester oder Moskau erleben müssen, die von IS-Terroristen ins Ziel genommen worden seien. "So ein Anschlag war auch bei uns geplant. Gott sei Dank konnte diese Tragödie verhindert werden."