Strompreis als Teuerungsturbo: Wie sinken die Energiekosten?

Anfang Jänner erreichen die Haushalte auch die Jahresabrechnungen der Strom- und Gasanbieter (zum Gas siehe Seite 13). Die Energiekosten sind einer der großen Preistreiber für Bürger und Wirtschaft. Die Politik verspricht erste Maßnahmen zur Dämpfung der Kosten. Worum geht es konkret? Bekannt ist, dass die Regierung die Netzkosten durch den Einsatz von Sondervermögen für 2026 senken konnte. Die Ersparnis ist für Haushalte nur gering, für KMU und Industriebetriebe aber durchaus substantiell. Ähnliches gilt durch den gesenkten Ökostrombeitrag und die niedrigere Elektrizitätsabgabe.

Ganz neu ist ein Hebel, den die Bundesregierung mit dem Stromanbieter Verbund, der sich im Staatsbesitz befindet, vereinbart hat: Der neue Tarif des Verbund für private Stromkunden unter 10 Cent pro Kilowattstunde (kWh) ab März 2026. Dieser Tarif soll nicht nur ein günstiges Strompreisangebot sein, Idee dahinter ist, den Wettbewerb zu stärken und damit wiederum für günstigere Preise zu sorgen. So sieht das auch Niederösterreichs Energielandesrat Stephan Pernkopf: „Der neue Österreich-Tarif muss auch andere Stromanbieter unter Druck setzen und Bewegung bringen, die Tarife zu senken.“ Das gelte auch für die EVN, den größten diesbezüglichen Player in Niederösterreich, der mehrheitlich im Landesbesitz ist, sagte Pernkopf im Gespräch mit dem KURIER. „Wettbewerb ist gut und sollte für billigere Preise sorgen.“